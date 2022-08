Zwitserland neemt grootste batterij ter wereld in gebruik

Je zou het niet zeggen, maar twee prachtige meren in de Zwitserse Alpen gaan dienen als de grootste batterij ter wereld. Bij de meren van Emosson op de grens met Frankrijk wekken de Zwitsers al waterkracht op. Nieuw is dat ze met groene stroom ook water omhoog gaan pompen naar de meest hooggelegen van de twee meren.

Dat water kan op andere momenten via de Nant de Drance krachtcentrale weer stroom opwekken. Zo maakt Zwitserland groene stroom een veel betrouwbaardere vorm van energievoorziening.

Het probleem met veel groene stroom is dat het niet constant is. Overdag schijnt de zon, maar ’s nachts wekken zonnepanelen geen elektriciteit op. Hetzelfde geldt voor windenergie, soms waait het hard, soms totaal niet.

Vandaar dat veel landen al tijden aan het zoeken zijn naar manieren om stroom op te slaan via een mechanisch systeem. De Zwitsers slaan daarbij in Emosson nu een belangrijke slag. In de meren kan voor twintig uur aan overtollige energie komen te zitten. Is die stroom nodig, dan loopt het water via een turbine weer van de steile berg af.

Het heeft veertien jaar gekost om deze batterij te bouwen, er is 17 kilometer aan tunnels gegraven. Het heeft 2 miljard euro gekost om het systeem te perfectioneren.