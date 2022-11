Zo kan ik het ook: wetenschappers bouwen automatisch dartsbord

One hundred and eighty! Dat kun je iedere keer horen als het nieuwe dartsbord gebruikt van de Technische Universiteit van Wenen. Dat bord beweegt namelijk om je pijltje op te vangen in exact het vakje dat je hebt uitgekozen. Bullseye wordt zo een eitje.

Het bord werkt met een systeem van katrollen, beeldherkenning en zeer nauwkeurige besturing. Verschillende camera’s registreren de vliegroute van de pijl, en binnen microseconden berekenen ze waar de pijl zal inslaan en hoe het doel moet bewegen om de pijl op precies de juiste plaats te vangen. Nauwkeurige bewegingen van het bord leiden het doel naar de juiste plaats in ongeveer 250 milliseconden.

Absolute amateurs spelen daardoor ineens als Raymond van Barneveld. Maar darts is niet het doel van dit project, dat is om het systeem van katrollen en elektromotortjes te testen. Daarvoor zijn allerlei industriƫle toepassingen te bedenken. Toch leuk om eindelijk eens een perfecte score te hebben.