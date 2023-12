Wordt dit de smartphone-killer?

De hele dag op je schermpje kijken. Met je vingers swipen, de telefoon tegen je oor houden om te praten. ‘Vroeger deden we dat’, zeggen we misschien over een paar jaar met een melancholieke glimlach. Want tegen die tijd gebruiken we wellicht allemaal een apparaatje dat nog het meest lijkt op de communicator uit StarTrek. Twee voormalige Apple-technici hebben de AI Pin gemaakt, misschien de smartphone-killer.

‘Eens in de zoveel tijd komt er een revolutionair product dat alles verandert‘, zei Steve Jobs, de oprichter van Apple, toen hij de iPhone lanceerde in 2007. Dit kan zo’n moment zijn, hopen de oprichters het bedrijf Humane, de makers van de AI-Pin. Deze gadget gaat rond de 700 euro kosten en bevestig je op je kleding. Een scherm is er niet, het ding reageert op je stem. Zo kun je muziek af laten spelen of iemand bellen.

Het bedrijf brengt het op de markt als een standalone, wat betekent dat je het niet aan je telefoon hoeft te koppelen. In plaats van een scherm, bestuur je het het spraakopdrachten, gebaren of door interactie met een projector die een kleine set bedieningselementen op je handpalm straalt. De camera aan de voorkant kan foto’s en video’s maken. Kortom, alle dingen die een mobieltje nu doet. Alleen dan zonder iets in je hand te houden.

De Pin is mogelijk dankzij AI. Deze krachtige technologie is nu zo ver ontwikkeld dat het mogelijk is om te praten tegen het apparaat en de juiste antwoorden te krijgen. Het lijkt daarmee op Siri van Apple, alleen is het veel belangrijker, de kunstmatige intelligentie wordt je verbinding met de rest van de wereld. Wanneer het ding in Nederland op de markt komt, is nog niet bekend.