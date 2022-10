Wereldwijd 5 miljard ongebruikte mobieltjes

Je hebt zelf waarschijnlijk ook twee of drie in een kast liggen: oude mobieltjes. We gooien onze oude niet weg als we een nieuwe krijgen, we leggen ze ergens om te verstoffen. Een VN-organisatie deed onderzoek en ontdekte dat op die manier 5 miljard ongebruikte mobieltjes rondslingeren. Leg die op elkaar en je hebt een toren van 50.000 kilometer hoog.

Unitar, het onderzoeksbureau van de VN, deed onder andere onderzoek in Nederland en zag dat het gemiddelde huishouden 74 elektrische apparaten bevat. Daarvan gebruiken we er dertien niet meer. Vooral oude afstandsbedieningen en externe harde schijven liggen vaak in een kast te niksen. Ook toasters en grills verstoppen zich vaak jarenlang in donkere hoekjes.

Waarom? Vaak denken we het apparaat nog tweedehands te kunnen verkopen (15 procent) of het heeft sentimentele waarde (13 procent). Bij computer toebehoren zijn we bang dat er nog persoonlijke data op staat. Vaak weten mensen ook niet hoe ze hun elektrische spullen moeten recyclen.

Dat laatste zouden we wel moeten doen. Al die troep bevat waardevolle grondstoffen. Zelfs het kleinste apparaatje is zijn gewicht in goud waard. Niet voor de eigenaar, maar wel voor de industrie, die uit duizend kilo afval bijvoorbeeld al bijna een kilo zilver kan halen. Alleen als we die oude Nokia recyclen, kunnen we echt circulair worden.