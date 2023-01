Twitter verkoopt pizza-ovens

Twitter organiseert een veiling om zich te ontdoen van wat ze noemen ‘overtollige bedrijfsactiva’. Het gaat in totaal om 631 items die iedereen met een paar dollar kan kopen. Het gaat onder andere om zes espressomachines, twee koffiezetapparaten , twee gekoelde tafels voor het maken van pizzadeeg en twee ovens om die pizza’s vervolgens af te bakken.

Ook een USB-lader die je aandrijft met een spinfiets, een neon Twitter-logo, duizenden N95 maskers, een @-teken van klei, een Yamaha digitaal mengpaneel, 68 stekkerblokken en een biertap zijn in de aanbieding.

Het is een aanwijzing wat voor bedrijf Twitter lange tijd wilde zijn. Gezelligheid was belangrijk, evenals mogelijkheden om je tijdens en na het werk te ontspannen. Ondertussen heeft miljardair Elon Musk de tent overgenomen en waait er een nieuwe wind. Zelfs naar huis gaan is een luxe voor de paar overgebleven werknemers.

Hoewel Musk rijk is, moest hij toch een schuld aangaan van 13 miljard dollar om Twitter te kopen. Daar kan met de opbrengst van deze veiling een paarduizend vanaf.