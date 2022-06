Oekraïners vinden super-anti-drone geweer uit

Als de oorlog in Oekraïne ons een ding heeft geleerd, dan is het wel hoe belangrijk de inzet van drones is voor moderne strijdkrachten. Maar ook hoe belangrijk het is om iets tegen drones te doen. Oekraïners zijn zeer actief op beide fronten.

Dat is de De Antidron KVS G-6, vervaardigd door Kvertus Technology, in de westelijke Oekraïense regio Ivano-Frankivsk. Zoals andere drone-dropping apparatuur, gebruikt dit dronegeweer radiosignalen om de besturing van drones te onderbreken. Nieuw is dat dit geweer naar verluidt een indrukwekkende 3,5 kilometer bereik heeft. De makers hebben het geweer voor het eerst gepresenteerd.

Volgens informatie van de makers van het geweer schakelt de Antidron de drone niet uit. Het apparaat raakt wel gedesoriënteerd en landt waar het wordt geraakt. Het weet namelijk niet wat anders te doen. Vervolgens kunnen Oekraïense strijders de drone ophalen en zelf gebruiken of de informatie op de drone uitlezen om de vijand beter te leren kennen.