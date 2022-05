Nederlanders teleporteren informatie

Nederlandse wetenschappers zijn er als eersten ter wereld in geslaagd om informatie te sturen over een netwerk zonder gebruik van kabels of radiogolven. Ze hebben de informatie geteleporteerd via quantummechanica. Een mysterieus proces waarbij de staat van het ene stuk informatie de staat van andere informatie beïnvloedt.

Onderzoekers bij QuTech — een samenwerking tussen TU Delft en TNO — en anderen waren er eerder al in geslaagd om informatie te teleporteren tussen twee punten. Nu hebben ze hetzelfde gedaan via een tussenstation. Dat betekent dat de informatie veel verder kan reizen. Dat maakt in de toekomst bijvoorbeeld een quantum-internet mogelijk.

Het is een zeer complexe procedure, waarbij de Delftenaren supergekoelde diamanten gebruiken met daarop een laagje goud. Daarop staat informatie die via kwantumverstrengeling wordt verstuurd. Dat gaat via het tussenstation, dat de twee netwerkpunten ‘verstrengeld’ en zorgt dat informatie die op de ene aanwezig is, bij de andere terechtkomt.

Die verstrengeling is het hart van de quantummechanica. Natuurkundigen ontdekten al een eeuw geleden dat heel kleine deeltjes, zoals atomen, met elkaar in verbinding staan in een veld. Manipuleer je één deeltje in dat veld, dan heeft dat invloed op alle deeltjes in het veld.

Dit, zo schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Nature, maakt het mogelijk om elke gewenste informatie tussen twee stations te sturen, ook al staan die ver uit elkaar. Bovendien is het uiterst vertrouwelijk, door de kwantumverbinding kan niemand anders de informatie aftappen. Het maakt een heel nieuwe vorm van internet mogelijk.