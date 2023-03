Musk wil chip in menselijke hersens

Elon Musks bedrijf Neuralink is klaar om een chip in menselijke hersens te stoppen. De bio-elektrische startup heeft jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van een implanteerbare chip die de neuronen in de hersenen kan aftasten.

De nieuwste versie van de brain-computer interface (BCI), genaamd de N1, is zo groot als een kwartje en beschikt over 64 draden die contact maken met de hersenen en zo apparaten kunnen aansturen.

Neuralink heeft tot nu toe alleen geƫxperimenteerd op dieren zoals apen en varkens. Maar nu willen ze een stap verder gaan. Het bedrijf is volgens Reuters in gesprek met het Barrow Neurological Institute, een centrum voor neurochirurgie in Phoenix, Arizona. Daar zouden binnenkort de eerste tests op mensen plaats moeten vinden.

Om de N1-apparaten van Neuralink in de hersenen te plaatsen, moeten dragers een gat in hun schedel laten boren, zodat de draden van de BCI kunnen communiceren met het brein. Daarom moet het systeem aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Het is onduidelijk of de Amerikaanse autoriteiten al toestemming hebben gegeven.

Musk zei in december dat de startup het grootste deel van het papierwerk had ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om zijn technologie op mensen uit te proberen.