Kun jij een verkeersvliegtuig landen?

‘Dames en heren, we hebben een noodgeval. Beide piloten zijn onwel geworden. Is er iemand aan boord die dit toestel kan landen?’ Het is een aankondiging die je waarschijnlijk nooit zult horen tijdens je vluchtje naar Mallorca. Maar, als, zou het jou lukken om de wielen op de grond te krijgen? Opmerkelijk veel mensen denken van wel.

Dat blijkt uit een peiling van het Britse bureau YouGov onder duizenden Amerikanen. Een derde van alle respondenten was ‘enigszins’ of ‘zeer zeker’ dat het ze zou lukken om een Boeing of Airbus veilig op de grond te krijgen. Tien procent twijfelde, de rest wist zeker dat het ze niet zou lukken.

Het is ongetrainde mensen in het verleden wel gelukt om een toestel te landen nadat de piloot onwel was geworden. Maar dat waren altijd kleinere toestellen, die eenvoudiger te bedienen zijn. Het is nog nooit gebeurd dat een gewone burger een verkeerstoestel heeft geland. Er zijn aanwijzingen dat mensen dat wel eens hebben geprobeerd, maar zeker weten doen we dat niet.

Een modern verkeerstoestel is een zeer complexe machine. Landen moet gebeuren bij een specifieke snelheid, met een bepaalde configuratie van de flaps en uiteraard uitgeklapte wielen. De neus moet op tijd omhoog komen en het is cruciaal om direct na de landing te remmen. Piloten trainen meerdere jaren voor ze dergelijke manoeuvres met passagiers aan boord mogen uitvoeren.