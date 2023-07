Koper betaalt 60.000 euro voor korrel zand

Een koper heeft op een veiling 63.750 dollar betaald voor een Louis Vuitton tasje, een kleine 60.000 euro. Alleen de kans dat de nieuwe eigenaar het ding ooit kan gebruiken is miniem, want de tas is zo groot als een korrel zand. Sterker nog, zonder microscoop zou je denken dat het vlekje op een strand thuishoort.

Het minuscule object is met 3D printen gemaakt door de kunstaarscolelctief MSCHF uit Brooklyn, die in dezelfde koop een microscoop met digitaal display aanboden. Het is de enige manier om het lichtgevende groene vlekje van polymeer te kunnen bewonderen. Het bieden begon afgelopen vrijdag bij 15.000 dollar, maar daar is de nieuwe eigenaar dus flink overheen gegaan.

Het tasje is zo klein dat je het in het oog van een naald kan verbergen. De kunstenaar ziet het als een object dat de kijker doet afvragen wat de betekenis van bekende merken is. In ieder geval heeft het miniatuur een hoger prijskaartje, een gewone Vuitton tas koop je al voor drieduizend euro.

De kunstenaars hebben geen toestemming gekregen van Vuitton. Een eerder project waarbij ze Nike sportschoenen verkochten waarin menselijk bloed was verwerkt, leidde tot een rechtszaak met de sportkledingfabrikant. Of het nu ook zover komt, is niet bekend. Eerst het korreltje zand maar eens goed opbergen.