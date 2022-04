In China kun je nu taxi zonder chauffeur krijgen

In China kunnen mensen vanaf vandaag een taxirit maken zonder dat er iemand achter het stuur zit. Techbedrijven Baidu en Pony.ai zeggen dat ze de eerste vergunningen van het land hebben gekregen om robottaxi’s aan te bieden. De dienst is donderdag in Beijing ge├»ntroduceerd en stelt passagiers in staat om overdag taxi’s op te roepen via een app. Over veiligheid is niets bekend.

Voorlopig zal elk bedrijf worden beperkt tot een aangewezen gebied van 60 vierkante kilometer, en ze zullen een operator in de voorste passagiersstoel moeten houden om over te nemen in geval van nood. Momenteel worden de taxi’s’s gratis aangeboden aan rijders om uit te proberen.

China is een belangrijke proeftuin geworden voor autonome voertuigen, met een kleine groep ambitieuze bedrijven die routinematig nieuwe records vestigen qua afstand of het vinden van bestemmingen. Aanbieder Baidu is vooral bekend om zijn zoekmachine, maar bezit ook de grootste vloot autonome voertuigen in China. Het bedrijf heeft nu tien voertuigen, maar wil er snel dertig aan toevoegen.

Pony.ai, een snelgroeiende startup die werd opgericht door voormalige Baidu-ingenieurs in de VS, heeft een veel grotere vloot. Het bedrijf wordt gesteund door autofabrikanten, waaronder Toyota (TM), en is recentelijk gewaardeerd op 8,5 miljard dollar.