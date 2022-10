Het nieuwe gehoorapparaat is een kunstgebit

Omdat we steeds slechter horen is er steeds meer behoefte aan goede gehoorapparaten. Chinese wetenschappers denken de ideale oplossing te hebben gevonden: een kunstgebit. Ze hebben ontdekt dat kunstmatige tanden geweldige doorgevers van geluid zijn. Zo zou je volgende gehoorapparaat in je mond kunnen zitten.

Dat je tanden en kaken heel goed zijn in het doorgeven van geluid, was al bekend. Het Amerikaanse leger communiceert al op die manier. Maar daarvoor moet je een apparaatje in je mond doen. Maar wie toch al ruimte heeft in zijn of haar gebit kan het ook anders doen, met een kunstmatige tand.

Onderzoekers van Tongji Universiteit in Shanghai hebben een prothetische tand gemaakt die omgevingsgeluid oppikt en versterkt doorgeeft. De trillingen van de tand gaan via de kaak naar het gehoorcentrum en komt daar versterkt aan. De nieuwe uitvinding is op 38 mensen getest en werkt uitstekend én is onzichtbaar.

De trillingen gaan direct naar de gehoorzenuw. Daardoor werkt het kunstgebitgehoorapparaat beter dan reguliere modellen. Het is qua kwaliteit te vergelijken met een implantaat in de schedel. Het beste werkt deze methode als mensen het in de voorkant van hun gebit installeren, schrijven de onderzoekers in het Journal of the Acoustical Society of America.