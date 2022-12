Het ideale urinoir is uitgevonden

Hoe voorkom je spetteren als je staand plast? Koeien kunnen dat al, maar Canadese wetenschappers hebben nu ook voor mensen verschillende vormen van urinoirs getest en vonden de beste. Volgens hen moet het bassin smal en langwerpig zijn, met een nauwe opening links en rechts. Bovendien moet de binnenkant gebogen zijn – de tweede van rechts op de foto.

De onderzoekers presenteerden hun bevindingen op een bijeenkomst over vloeistofdynamica van de American Physical Society.

De experts van de universiteit van Waterloo benadrukten dat het belangrijk is dat de urinestraal de wand van het urinoir niet onder een hoek van 90 graden raakt. In plaats daarvan is een hoek van 30 graden ideaal, zoals in de natuur te zien is bij honden die tegen een boom plassen. Dergelijke urinoirs zouden spatten tot een fractie beperken. Dat is ongeacht de grootte van de urinerende man. Het zou de schoonmaakkosten van toiletten enorm kunnen verminderen.

Het is een grote innovatie op het gebied van pissoirs. De laatste ontwikkeling was het afdrukken van een vliegje in de pot. Psychologisch onderzoek had aangetoond dat mannen daarop mikken en zo minder spetters in het rond laten vliegen. Ook plastic matjes hebben die functie, maar lijken bijna niet te helpen.