Het einde van het remspoor in de pot

Het is smerig en niet zo’n beetje ook. Remsporen in de pot behoren tot de grootste toiletergernissen. Maar een nieuwe uitvinding maakt daar een einde aan. Wetenschappers van de Huazhong University of Science and Technology in China hebben een toiletpot ontwikkeld waaraan niets meer blijft plakken. Het einde van het remspoor is hier.

Voor de pot hebben ze een mix gebruikt van kunststoffen en hydrofobisch zand. Dat laatste is het geheim, zulk materiaal zorgt dat vloeistoffen er niet in door kunnen dringen of zelfs maar aan een oppervlak kunnen kleven. Sommige bladeren van grassen zijn hydrofoob, het water ligt er in druppels op en glijdt eraf als je het blad omkeert.

Door deze materialen in een 3D-pinter te doen, konden de Chinezen hun toilet maken, of de abrasion-resistant super-slippery flush toilet, ARSFT. ‘Dit toilet blijft schoon na contact met verschillende vloeistoffen zoals melk, yoghurt, zeer kleverige honing en gemengde pap met zetmeelgel, wat een uitstekende afstoting van complexe vloeistoffen aantoont’, schrijven de onderzoekers in hun paper.

Zelfs na duizend behandelingen met schuurpapier stootte het toilet nog altijd taaie vloeistoffen af, wat betekent dat het geschikt is voor alledaags gebruik. Wanneer dit toilet op de markt komt, is nog niet bekend. Wel dat je altijd het deksel dicht moet doen voor het doortrekken.