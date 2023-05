Het Binnenhof brandt! Of hoe AI je voor de gek houdt

Een door AI gegenereerde afbeelding is maandag viraal gegaan op Twitter. Aandelenmarkten maakten daardoor een dip van een paar miljard euro. Het plaatje zou een explosie tonen bij het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tientallen accounts – waaronder nationale nieuwsorganisaties – deelden het beeld van zwarte rook naast een wit gebouw.

Het beeld is zo realistisch dat toen het rond 10 uur op het sociale medium circuleerde, de S&P 500 index in vijf minuten 10 punten zakte. Een van de eerste nieuwsdiensten die het als waarheid bracht, was RT, het Engelstalige Russische medium. Ze leken opgelucht dat ze eindelijk ook eens vernietiging in de VS konden laten zien, na alle Russische verliezen in Oekraïne.

De brandweer van Washington wist echter van niets en bracht gelijk naar buiten dat er geen explosie of brand had plaatsgevonden in het Pentagon. Direct daarna bracht het Pentagon zelf naar buiten dat het beeld nep was. De markten herstelden snel.

Het incident laat wel zien hoe makkelijk nepnieuws om zich heen kan grijpen als er beeld bij is. Zelfs als je makkelijk kunt zien dat het beeld niet klopt, zo loopt een lantaarnpaal niet helemaal door tot de bodem, een typische AI-fout. Het is een herinnering om beeld niet zomaar voor waar aan te nemen, vooral in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024, zo waarschuwen experts de Amerikanen.