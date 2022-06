Heeft Google bewustzijn gecreëerd?

Een technicus die voor Google werkt, zegt dat het bedrijf een kunstmatige intelligentie heeft gemaakt die zo goed is, dat het een bewustzijn heeft. Het systeem zou LaMDA heten en alle voorgaande in de schaduw stellen. De technicus deed de uitspraken in de krant Washington Post.

Google heeft inmiddels ontkend dat het systeem voor zichzelf kan denken en redeneren. In het verleden is het bedrijf echter niet altijd even eerlijk geweest over technologie.

LaMDA staat voor Language Model for Dialog Applications en het bestaat echt. Google traint het op lappen tekst van internet. Het begrijpt die teksten en als een deel ontbreekt, kan LaMDA raden wat er zou moeten staan. Ook kan het op geschreven vragen reageren en een logisch antwoord geven.

Is dat bewustzijn? Sinds computers zijn uitgevonden vrezen mensen voor het moment dat ze zo ver ontwikkeld zijn dat ze ons overvleugelen. Wellicht nemen ze de maatschappij dan over, zo is in sommige dystopische films te zien.

Google technicus Blake Lemoine, vertelde de Washington Post dat hij bewijsmateriaal met Google deelde dat LaMDA gevoel had, maar dat het bedrijf het daar niet mee eens was. In een verklaring zei Google maandag dat zijn team, dat ethici en technologen omvat, ‘de zorgen van Blake heeft bekeken volgens onze AI-principes en hem heeft meegedeeld dat het bewijs zijn beweringen niet ondersteunt‘.