Groot-Brittannië schaft gehate cookie melding af

Brexit heeft nogal wat nadelen voor de gemiddelde Brit. Maar wacht, er is ook goed nieuws. De Britse regering is van plan om irritante pop-up cookiemeldingen op websites uit te bannen, dankzij de nieuwe Data Reform Bill.

De wet houdt in dat Britten niet langer op elke site die zij bezoeken hoeven te klikken om de cookiemeldingen te sluiten. Dat zal resulteren in meer dan 1 miljard pond aan besparingen voor bedrijven over een periode van 10 jaar. Althans, dat zegt de regering Johnson.

De Nederlandse cookiewet dateert uit 2012. Sinds die tijd moet elke site de bezoeker melden welke cookies er worden geplaatst en de mogelijkheid bieden dat te weigeren. Nederland liep daarmee voor op de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie uit 2018. In de praktijk is de melding vooral vervelend en levert een extra handeling op tijdens het gebruik van internet.

De Britten krijgen onder het nieuwe systeem. wel een opt-out systeem, waarmee ze in hun browser aangeven welke cookies ze niet wensen. Overigens is het woord cookie een Amerikaans leenwoord uit het Nederlands. Het gaat gewoon om een koekje.