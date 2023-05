Elon Musk mag experimenteren op mensen

Neuralink, een van de bedrijven van miljardair Elon Musk, mag gaan experimenteren op mensen. De onderneming wil een computer rechtstreeks verbinden met de menselijke hersenen. De US Food and Drug Administration heeft daarvoor nu toestemming gegeven, zegt Neuralink zelf.

Die toestemming betekent dat Musk zijn hersenimplantaten daarwerkelijk in mensen mag gaan stoppen. Eerder had Neuralink nog moeite om officiële goedkeuring te krijgen voor experimenten met deze implantaten. Vorig jaar december, tijdens een persbijeenkomst van het bedrijf, zei Musk dat zijn apparaat binnen een half jaar bij mensen kon worden ingebracht.

Dat lijkt nu waarheid te worden.

Tot nu toe heeft Neuralink alleen op dieren kunnen testen. In videoclips beweerde de onderneming dat de hersenchip apen hielp eenvoudige taken uit te voeren, zoals Pong spelen op een computer, of het verplaatsen van een cursor.

Voor het plaatsen van de Neuralink maken artsen een klein gaatje in de schedel. Daar doorheen brengen ze de chip in. Daaraan zijn 1.024 elektroden bevestigd die in de grijze massa van de hersenen komen te zitten om verbinding te maken met menselijke neuronen. Het apparaat gebruikt die draden om elektrische signalen van de hersencellen op te vangen. Die informatie gaat draadloos naar een computer.

Met die signalen kan Neuralink bijvoorbeeld apparaten besturen. Zodra je denkt aan het uitvoeren van een taak, bijvoorbeeld het oppakken van een kist, reageert de computer en stuurt bijvoorbeeld een robotarm aan. Die pakt de kist dan voor jou. Wat kan er mis gaan?