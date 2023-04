Een robot met huid?

Een nieuwe robothand, ontwikkeld door wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk, kan een hele reeks voorwerpen vastpakken door het gevoel van een huid van sensoren. De 3D-geprinte hand is ontworpen om goedkoop en energie-efficiënt te zijn, en kan complexe bewegingen uitvoeren.

Maar het meest bijzonder is de huid. Die maakt het mogelijk om een eetstokje of een balletje vast te houden als een menselijke hand. Het Bio-Inspired Robotics Laboratory van de Universiteit van Cambridge wil een hand maken die in de toekomst wellicht geamputeerde ledematen kan vervangen. Een dergelijke hand moet heel precies zijn.

Gewone robothanden zijn duur, Ze moeten de druk die ze uitoefenen heel precies berekenen. Maar door 3D te printen en het tjokvol goedkope sensoren te stoppen, is dit exemplaar maar een paar honderd euro en toch heel goed. Het is in meer dan twaalfhonderd tests opmerkelijk capabel gebleken.

Mensen weten instinctief weet hoe ze een ei voorzichtig moeten vasthouden zonder het te breken. Bij deze robot zijn het sensors die deze informatie aanvoelen. Met vallen en opstaan leerde de hand welke greep precies goed is. Van ballen tot perziken en van noppenfolie tot een computermuis. Nu moet het er nog een beetje menselijk gaan uitzien.