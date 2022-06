Drijvende stad begint vorm te krijgen

Binnenkort kunnen de eerste bewoners de sleutels krijgen van een huis in een drijvende stad. Die komt te liggen op een van de meest prettige plekken ter wereld, de Maldiven. Maar deze stad wordt niet gebouwd voor de lol, de reden is de stijgende zeespiegel.

Uiteindelijk moeten 20.000 mensen in de drijvende stad gaan leven, op maar een paar kilometer van de hoofdstad Malé. Het ontwerp is van een Nederlands bureau, Docklands, in opdracht van de regering van de Maldiven.

De Maldiven noemt zichzelf een van de meest kwetsbare landen ter wereld wat betreft klimaatverandering en zeespiegelstijging. Tachtig procent van het land ligt minder dan een meter boven de zeespiegel, en volgens sommige voorspellingen zal het niveau tegen het einde van de eeuw tot een meter stijgen, waardoor bijna het hele land onder water zou kunnen komen te staan.

Een drijvende stad stijgt gewoon mee met het waterniveau. Maar de grote vraag is wat de bewoners doen als de rest van het land onder de golven verdwijnt. Waar haal je bijvoorbeeld boodschappen en hoe kom je weg als ook het vliegveld onder water staat?

De huizen in de drijvende stad zitten met een betonnen bak vast aan metalen buizen, zodat ze met de zee mee kunnen bewegen, maar toch vast zitten. Glasvezel onderop de huizen moet koraal aantrekken.