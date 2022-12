Dit zijn de meest gebruikte wachtwoorden van 2022 (en nee, die zijn niet veilig)

We weten allemaal dat je computer of telefoon beveiligen met een wachtwoord een goed idee is. Maar welke? Beveiligingsbedrijf NordPass deed onderzoek in dertig landen om te zien wat de meestgebruikte zijn in 2022. En bijna allemaal zijn ze binnen enkele seconden te kraken.

Een goed wachtwoord is veel moeilijker te raden dan dit. Het bevat hoofdletters, kleine letters, cijfers (maar geen opeenvolgende) en speciale tekens als $. Wie het makkelijk wil maken, neemt een wachtwoordbeheerder. Dan hoef je maar eentje te onthouden om bij allemaal te komen. Ook een vingerafdrukscanner is handig, zeker als je snel bij je computer wilt.

Behalve deze makkelijk te verzinnen wachtwoorden gebruiken ook veel mensen hun woonplaats of hun eigen naam. Ook die weet een hacker binnen enkele minuten te raden. Daarnaast zijn opeenvolgende letters in het alfabet zeer populair. Ook die zijn – zeker met een speciaal programmaatje – heel makkelijk te kraken.