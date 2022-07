De ‘vinger van God’ vecht nu mee in Oekraïne

Er zit beweging in de uitputtingsslag in Oekraïne. Sinds kort hebben de Oekraïense strijdkrachten een nieuwe troef in handen, de HIMARS. Achter dat acroniem (High Mobility Artillery Rocket System) verbergt zich een snel, met saffieren pantser uitgerust lanceerplatform dat met raketten tot 80 kilometer verderop kan aanvallen.

Daarmee kunnen de Oekraïners diep in de achterhoede van de Russische aanvallers toeslaan, waar de munitiedepots en commandoposten zich bevinden. Die kunnen ze treffen met 100 kilogram aan explosieven. De projectielen worden geleid door een GPS-sensor en raken voorgeprogrammeerde coördinaten met een grote precisie.

De HIMARS is zeer effectief, reden waarom het Amerikaanse leger de wapens de ‘vinger van God’ noemt. Voor de Oekraïners betekent het dat ze bijvoorbeeld diep achter de frontlinie logistieke centra kunnen raken. Daardoor kunnen de Russen problemen krijgen met hun bevoorrading, net als aan het begin van de oorlog.

Oekraïne heeft eerder aangetoond zeer goede inlichtingen te hebben. Er zijn gericht generaals uitgeschakeld, waarschijnlijk door het signaal van hun mobiele telefoons te volgen. Of de Oekraïners deze inlichtingen zelf verzamelen of gebruik maken van informatie van anderen, is niet bekend. Met HIMARS kunnen de Oekraïense strijdkrachten dit soort acties nog beter uitvoeren.