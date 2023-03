‘China begint tech-race te winnen’

China kan de race om de beste technologie in de nabije toekomst gaan winnen. Dat zegt een Australische denktank na onderzoek. Het Australian Strategic Policy Institute heeft een update gepubliceerd van zijn Critical Technology Tracker, en stelt dat China de leiding heeft genomen in het onderzoek naar 37 van de 44 kritische of opkomende technologieën.

‘Uit ons onderzoek blijkt dat China de basis heeft gelegd om zich te positioneren als ’s werelds grootste supermacht op het gebied van wetenschap en technologie, door een soms verbluffende voorsprong te nemen in onderzoek met grote impact op de meeste kritieke en opkomende technologiedomeinen’, aldus ASPI.

Daarbij gaat het om ruimtevaart, robotica, energie, milieu, biotechnologie, kunstmatige intelligentie, geavanceerde materialen en kwantumtechnologie.

Het ASPI verzamelde onderzoekspapers die tussen 2018 en 2022 zijn gepubliceerd over belangrijke technologiegebieden. Ze keken wat de meest geciteerde studies waren. Die hebben de meeste impact gemaakt. De meeste belangrijke studies kwamen uit de Verenigde Staten, vooral op het gebied van computertechnologie. Maar China zat daar maar een klein stukje achter. Daarachter zitten India, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Duitsland, Australië en Italië.

De Technische Universiteit Delft deed het volgens dit onderzoek goed in een aantal kwantumtechnologieën.