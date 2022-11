Bedrijf wil lopen ‘revolutionair veranderen’

Lopen, we doen het bijna allemaal dagelijks. Maar wat gaat het langzaam en wat is het vermoeiend. Daar wil het Amerikaanse bedrijf Shift Robotics iets aan doen. Daartoe komt binnenkort de Moonwalker op de markt. Voor slechts 1200 euro heb je een schoen die je twee keer zo snel laat lopen, zonder dat je je meer hoeft in te spannen.

Voor dat geld krijg je schoenen uitgerust met een ‘AI aandrijving’, waarbij die letters staan voor Artificial Intelligence, of Kunstmatige Intelligentie. Die maakt gebruik van lerende algoritmes om zich aan te passen aan het loopgedrag van de gebruiker, waardoor ze een verlengstuk worden van de benen van mensen.

En ja, er zitten wieltjes onder, maar het blijft lopen, niet skaten. Je maakt dezelfde beweging, alleen krijg je iedere keer een extra zetje van je cyborg-schoenen. Het voelt volgens het bedrijf ook als lopen.

Je kunt er anderhalf uur of tien kilometer op lopen voordat de batterij leeg is. Die vul je via een USB-poort weer op, zodat je verder kunt.

Het ontwerp is klaar, de startup zit alleen nog om geld verlegen om de productie op te starten. Je kunt dus aandeelhouder worden van deze revolutionaire nieuwe manier van lopen door je aan te melden als financier op Kickstarter. Dan sta je ook vooraan in de rij om deze nieuwe schoenen te ontvangen.