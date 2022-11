Australische spionnenmeester waarschuwt tegen TikTok

Als je op TikTok wilt, neem een tweede telefoon. Dat is het advies van Rachel Noble, directeur van een van de Australische spionagediensten aan haar landgenoten en de wereld. Het hoofd van de Australian Signals Directorate weet dat het Chinese sociale medium zoveel data lekt, dat het niet veilig is om te gebruiken. Vooral niet als je een belangrijke baan hebt, met informatie die interessant kan zijn voor de Chinezen.

Volgens Noble zijn alle sociale media apps op zoek naar informatie met economische waarde. Een ontslagen medewerker van Twitter vertelde deze week dat hij een paar jaar geleden opdracht kreeg om de app zo te veranderen dat het bedrijf zelfs kon zien in welke winkels een gebruiker naar binnen ging en hoe lang hij of zij daar was. Hij weigerde en het project ging niet door. Maar de Australische spionnenmeester ziet dat TikTok geen enkele terughoudendheid kent bij het verzamelen van data.

Noble denkt niet alleen dat TikTok een compleet profiel kan samenstellen van gebruikers – inclusief echte naam en adres – maar dat ze mensen zelfs in de gaten kunnen houden. Dat zal meest gebeuren met politici en mensen met hoge posities bij bedrijven. Maar het kan ook om hun kinderen of vrienden gaan. Uit de data is heel veel af te lezen.