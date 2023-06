Australië overweegt ban op kunstmatige intelligentie

Is het straks in Australië verboden om ChatGPT te gebruiken? Die kans wordt steeds groter. De overheid in het land heeft twee maanden uitgetrokken om over nieuwe wetgeving na te denken die kunstmatige intelligentie (AI) moet reguleren. De overheid heeft nu in een document voorgesteld om programma’s te verbieden die misbruikt kunnen worden.

Daaronder vallen alle tekst- en beeldgeneratoren als ChatGPT en Midjourney en programma’s waarmee je deelfakes kunt maken. Maar ook digitale assistenten zoals Google en Microsoft nu aan het ontwikkelen zijn. Wel wil het land technologie toestaan om met kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld tumoren op te sporen.

Veel landen worstelen met de risico’s van kunstmatige intelligentie. Het is nu al mogelijk om met AI filmpjes te maken die niet van echt zijn te onderscheiden. Experts verwachten dat dergelijke deepfake filmpjes een belangrijke rol zullen spelen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Australië wil deze problematiek voor zijn.

De grote vraag is hoe effectief een ban op kunstmatige intelligentie zou zijn. AI zit tegenwoordig in heel veel programma’s en apps. Bovendien zouden Australiërs via servers in andere landen nog wel degelijk naar ChatGPT kunnen gaan. Daarnaast missen Australische bedrijven de boot als ze niet mee kunnen doen met deze belangrijke technologische ontwikkeling.