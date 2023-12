AI herkent plastic in wereldzeeën

Een nieuw systeem met kunstmatige intelligentie (AI) herkent op satellietbeelden plastic in de zee. Het kan helpen bij het systematisch verwijderen van plastic afval uit de oceanen met behulp van schepen, zeggen de bedenkers, Wageningen Universiteit in Nederland en het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne.

Het AI-model schat de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van afval voor elke afzonderlijke pixel in satellietbeelden, aldus het rapport, en geeft dat een kleurtje (zie foto). De makers gebruiken daarvoor de vrij beschikbare Sentinel-2 satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, maar omdat het om terabytes aan gegevens gaat, kan alleen een computer alle wereldzeeën afturen op zoek naar afval.

Volgens de makers is de nieuwe AI succesvoller dan eerdere modellen. Zelfs onder moeilijke omstandigheden met wolken en nevel kan de computer nog zien of ergens afval drijft. Dit is belangrijk omdat plastic na regen vaak in open water wordt gespoeld, melden de onderzoekers in het vaktijdschrift Cell iScience. Er drijft tot 200 miljoen ton in de oceanen.

De Sentinel-2 ruimtemissie, bestaat uit twee aardobservatie-satellieten. Ze maken deel uit van het Copernicus-programma van de EU, dat wereldwijd wordt ingezet voor milieu en veiligheid. Beide satellieten leveren gegevens voor klimaatbescherming, landmonitoring en rampen- en crisisbeheer op aarde.