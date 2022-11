Professor gaat op zoek naar neergestorte UFO

Een professor van de gerenommeerde Harvard Universiteit gelooft dat een buitenaards ruimteschip acht jaar geleden bij Papoea-Nieuw-Guinea is neergestort. Hij wil een expeditie uitrusten om het object van de bodem van de Stille Oceaan te halen.

Astrofysicus Avi Loeb heeft al eerder voor opschudding gezorgd door te beweren dat een object dat in 2018 langs de aarde scheerde, een ruimteschip was. Maar hij denkt ook dat een meteoor die in 2014 in de atmosfeer terechtkwam niet zomaar een stuk ruimtepuin was. Een rapport van het US Space Command dat eerder dit jaar verscheen, stelde vast dat het object interstellair was, dus afkomstig van een ander sterrensysteem. Hoewel ongewoon, denken de Amerikanen dat het gewoon een meteoor was.

Het object kwam in het water terecht voor de kust van Manus Island, Papoea-Nieuw-Guinea. Professor Loeb, voorzitter van de afdeling astronomie van Harvard University, houdt vol dat het door buitenaardsen gebouwd kan zijn. Daarom plant hij een expeditie naar Papoea-Nieuw-Guinea om de oceaanbodem af te zoeken. Hij heeft de financiering van 1,5 miljoen dollar al rond. Volgens de professor zijn officials bij de Amerikaanse regering het met hem eens dat het wel eens een bijzonder object kan zijn, maar mogen zij niks zeggen.

Het vermoeden dat het gaat om een ruimteschip komt door de ongewone baan die het object beschreef. Het maakt een boog, waar het normaalgesproken rechtdoor had moeten gaan.