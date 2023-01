Prachtig! Voor eerst planeten rond verre ster op video

Een nieuwe video toont een van de meest verbazingwekkende dingen die we ooit in de planeetwetenschap hebben gezien. Er zijn vier lichtpuntjes te zien die in cirkels bewegen rond een zwarte schijf in hun centrum. Het is niets minder dan een planetenstelsel op 133,3 lichtjaar van de aarde.

De opname is van Northwestern University VS. Daar hebben ze twaalf jaar aan waarnemingen in een korte time-lapse gestopt. Eigenlijk niet eens zo zeer uit wetenschappelijk oogpunt, ze weten hoe de planeten rond de verre zon cirkelen, maar vooral omdat het zo mooi en bijzonder is om deze beweging te zien, zo ver van ons eigen zonnestelsel.

Alle opnames zijn van Jason Wang, Northwestern University.