Is video van neerschieten UFO echt?

Staat het bewijs dat de Amerikanen een vliegende schotel hebben neergeschoten gewoon op Twitter? Nee, blijkt na onderzoek van verschillende persbureaus en het Pentagon. De video die op dit moment veel wordt gedeeld is waarschijnlijk gemaakt met kunstmatige intelligentie, via een programma als Midjourney.

A UFO approached a fighter jet over Alaska.

This is how the aliens greet you.

The pilot should wave his wings left and right to say hello.#UFOTwitter #UFO #UFOs #UFOSightings #UAPTwitter #UAPs #UAP #Aliens pic.twitter.com/vC6OZ5zdwp

