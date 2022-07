Geheime Amerikaanse VIP-vluchten onthuld

De Amerikaanse president vliegt met de Air Force One. De vice-president en de minister van Buitenlandse Zaken in een C-32. Dat is een militaire versie van een Boeing 757.

In 2017 stapte John Kerry in een klein onopvallend toestel in Vietnam. Een C-146 Wolfhound transportvliegtuig. Want zijn eigen C-32 was te groot om te landen op een klein vliegveld.

Een speciale unit zorgt voor dit bijzondere VIP-vervoer. JSOAD. Joint Special Operations Air Detachement. Hun activiteiten waren tot voor kort top secret. Niemand wist van het bestaan van de JSOAD. Nu wel, na vrijgave van geheime documenten.

Een squadron van de Amerikaanse luchtmacht, the Hounds, regelt het vliegende materieel. Als enige vliegen zij met de C-146. Het squadron doet meer dan alleen VIP-vervoer. Denk aan assistentie bij anti-terrorisme acties en hulpverlening na natuurrampen. Zoals tyfoon Yolanda op de Filippijnen. JSOAD bracht toen vluchtelingen in veiligheid en vervoerde hulpgoederen.

Nog meer klanten voor The Hounds: vervoer van special forces tijdens geheime missies. Adviseurs stiekem naar Zuid-Korea. En een lift voor elitetroepen die toenmalig president Obama moesten beschermen.

Undercover karweitje in Afrika: de Wolfhounds brachten Amerikaanse troepen veilig naar Mali. Later verschenen foto’s van een Wolfhound zomaar op social media. De C-146 stond namelijk in Libië voor een geheime missie van zwaarbewapende special forces. Als je een klusje hebt dat onder de radar moet blijven, dan bel je de Wolfhounds. In deze onrustige wereld hebben ze altijd genoeg werk.