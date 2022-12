Fusiereactor: eindelijk de doorbraak?

Wetenschappers van een Amerikaans laboratorium hebben een belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek naar kernfusie. De Amerikaanse minister van Energie zal ‘een belangrijke wetenschappelijke doorbraak’ aankondigen, zo maakten de Amerikaanse overheid bekend. Volgens Amerikaanse media heeft een fusiereactor voor het eerst meer energie geproduceerd dan tijdens het proces wordt verbruikt.

Dat zou zijn gebeurd bij het en het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Californië.

Kernfusie is al decennia de heilige graal van schone energievoorziening. Er komt geen afval of broeikasgas bij vrij en de energie zou goedkoop zijn. Alleen kost het tot nu toe steeds meer energie om de fusiereactie op te roepen, dan dat er daarna vrijkomt. Duitse en Koreaanse wetenschappers zaten er al heel dichtbij, maar nu lijken de Amerikanen als eersten te zijn geslaagd in het meer opwekken dan gebruiken.

Bij kernfusie worden atoomkernen bij extreme temperaturen samengesmolten. Daarbij komen enorme hoeveelheden energie vrij. Volgens de voorstanders kan kernfusie op lange termijn een alternatief worden voor de verbranding van fossiele brandstoffen en de controversiële kernsplijting. Voor we energiecentrales kunnen laten lopen op fusie, duurt echter nog jaren.