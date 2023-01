De trekstraal van Star Trek wordt werkelijkheid

Het is een van de trucjes die kapitein Picard uit Star Trek kan uithalen. Hij laat ander ruimteschip oppakken met een lichtstraal en beweegt het daarheen waar hij wil. Science fiction? Niet langer, Chinese onderzoekers is het gelukt een werkende versie van de trekstraal te maken. Alleen kun je er nog geen ruimteschepen mee oppakken.

De Chinezen is het wel gelukt om objecten van een millimeter te bewegen.

Licht bevat energie en momentum, dus is het theoretisch geschikt om objecten te manipuleren. Dat gebeurt nu al. Optische pincetten gemaakt uit twee laserstralen zijn bijvoorbeeld geschikt om ultrakleine objecten zoals atomen of cellen vast te houden. Maar grotere objecten was tot nu toe niet gelukt. Daarvoor heeft een gewone laserstraal niet genoeg energie.

Onderzoekers van de QingDao Universiteit hebben speciale blokjes gemaakt die heet worden als je ze aanstraalt met een laser. Daardoor bewegen ze zich naar de laser toe en kun je ze bewegen waar je maar heen wilt. Volgens de Chinezen werkt deze techniek het beste op plekken waar weinig lucht is. Juist, in de ruimte of op planeten met weinig atmosfeer.

Daar willen ze hun uitvinding dan ook inzetten. Wordt de eerste kapitein Picard die een ander ruimtevoertuig trekt misschien een Chinees?