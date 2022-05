Zwart blokje op zon beroert gemoederen

Leven er buitenaardsen op de zon? Verbergen de regeringen van de wereld iets voor ons? Volgens sommige ‘kenners’ van het heelal wel. Aanleiding is een stukje video waarop een zwart blokje te zien is dat uit de zon lijkt te komen. Via sociale media en Youtube beweren allerlei zelfverklaarde experts dat het om iets heel engs gaat. Was er niet immers ook een kubus op de maan?

De opname is afkomstig van het Solar and Heliospheric Observatory van Nasa. De beelden zijn gewoon te zien op het videokanaal van de ruimtevaartorganisatie. Nasa beweert (weer eens) dat er niets mysterieus aan de hand is. Het gaat om een eigenschap van de software. Het beeld van de zon wordt opgebouwd uit gegevens van verschillende sensoren. Als de datastroom van een sensor even hapert, resulteert dat in een wat ‘blokkig’ beeld.

Dat is precies wat hier is gebeurd. Dat het beeld een paar minuten later op zwart ging, is ook geen poging om de waarheid te verdoezelen. Volgens Nasa was er toen gepland onderhoud aan de sensoren.