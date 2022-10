Zware Corona kan leiden tot schizofrenie

Mensen die zwaar Corona hebben gehad, lopen een grotere kans op schizofrenie. Dat zeggen onderzoekers van George Mason University in de VS na het analyseren van gezondheidsstatistieken. Mensen die met Covid in het ziekenhuis hebben gelegen, lopen een 11 procent hogere kans om deze hersenaandoening te krijgen.

Schizofrenie gaat gepaard met psychoses. Op dat moment zie, hoor of voel je dingen die er niet zijn.

De wetenschappers keken naar 122.616 gevallen van SARS, 32.519 gevallen van Covid-19 en 53.386 recente gevallen van schizofrenie. Daarbij bleek een behoorlijke overlap tussen de laatste twee ziektes. Verder onderzoek toonde aan dat er een oorzakelijk verband tussen beide was, Corona verhoogt echt het risico op waanbeelden.

Het is bekend dat Corona de hersens aantast. Zo zagen wetenschappers eerder dat zware gevallen vaker dementie ontwikkelen. Ook jongeren zijn gevoelig voor hersenproblemen na een zware besmetting. Hoe de link met schizofrenie precies werkt, willen de wetenschappers van Mason nu verder uitzoeken.