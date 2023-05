Zuidoost-Azië extreem heet

Grote delen van Zuidoost-Azië zweten al weken onder extreme hitte. De oorzaak is waarschijnlijk het fenomeen El Niño. Vooral Thailand, Vietnam en de Filipijnen worden momenteel getroffen. De hitte is een onheilspellend omen in de aanloop naar de zomer op het noordelijk halfrond.

Vietnam heeft in de afgelopen dagen met 44,1 graden in de provincie Thanh Hoa de hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, aldus de nationale weerdienst. Het vorige record stond sinds 2019 op 43,3 graden. Maar ook in andere delen van het land klom de kwik boven de 40 graden. De autoriteiten waarschuwden voor stroomuitval door overbelasting van het net, door airconditioning.

El Niño wordt veroorzaakt door een band van warm oceaanwater die zich ontwikkelt in de Stille Oceaan. Eens in de vier tot zeven jaar veroorzaakt dit fenomeen heftig weer in Zuid-Amerika en Azië. Dit keer lijkt het door klimaatverandering extra heftig, het zeewater is warmer dan ooit sinds de metingen begonnen.

Ook in grote delen van Thailand ligt de temperatuur al dagen rond de 40 graden. Deskundigen vrezen hier een droogte die meerdere jaren kan duren, wat uitzonderlijk is voor het zeer natte land. Paraplu’s en zonnehoeden zijn uitverkocht, iedereen probeert zich te beschermen.

Op de Filipijnen is sinds begin maart een hittegolf aan de gang. Half april werden in de provincie Oost-Samar maxima van 49 graden gemeten. Een record.