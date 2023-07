Zonnestorm op weg naar aarde

De aarde moet zich voorbereiden op een flinke zonnestorm. Onderzoekers van Nasa hebben twee enorme zogenoemde coronal mass ejections (CME’s) gemeten, die richting de aarde reizen. Een van de twee gigantische vlammen is van klasse X, hoogste intensiteit, en is afkomstig van een zonnevlek genaamd AR3354, die zeven keer zo groot is als onze aarde.

Dat blijkt uit metingen van het Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), een satelliet die onze ster in de gaten houdt. Volgens NASA-wetenschappers zou de CME de aarde vrijdagmiddag of -avond kunnen raken, waar de geladen deeltjes verstoringen zouden kunnen veroorzaken in het magnetische veld van onze planeet. Dat kan weer leiden tot geomagnetische stormen.

Dergelijke stormen kunnen bijvoorbeeld GPS storen, de elektronische circuits van de bijbehorende satellieten kunnen doorbranden. De beheerder van dat systeem kan de satellieten ook in een beschermde modus schakelen wanneer een zonnestorm nadert. Ook dan werkt deze navigatiehulp minder of niet.

De grootste storingen worden in Noord-Amerika verwacht. Daar zijn afgelopen week al meerdere storingen opgetreden door eerdere zonnestormen. Die waren echter veel kleiner dan wat er nu op de aarde af komt stormen. De overheden in de VS en Canada houden daarom ook rekening met storingen van het stroomnet.