Zondag eerste private vlucht naar ISS

Als alles volgens plan verloopt, zal de Spaans-Amerikaanse astronaut Michael López-Alegría zondag de eerste privébemanning naar het internationale ruimtestation ISS brengen. Voor de voormalige NASA-ruimtereiziger heeft de aanstaande vijfde ruimtereis een heel bijzondere betekenis. ‘Het voelt alsof we pioniers zijn’, zei de 63-jarige op een recente persconferentie.

Er zijn al verschillende individuele ruimtetoeristen op het ISS geweest, maar de Ax-1 missie is de eerste volledig particuliere bemanning. Aan boord gaan de Amerikaanse ondernemer Larry Connor, de Israëlische ondernemer en piloot Eytan Stibbe en de Canadese investeerder Mark Pathy. De vlucht wordt georganiseerd door de ruimtevaartonderneming Axiom in samenwerking met Nasa. De vlucht zal plaatsvinden in een Crew Dragon van Elon Musk’s bedrijf SpaceX vanaf de ruimtehaven Cape Canaveral in Florida.

De vier Axiom-klanten zullen naar verwachting ongeveer een week in het ISS blijven. Dat kost ze elk ongeveer 55 miljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 50 miljoen euro). Toch zijn ze naar eigen zeggen geen ruimtetoeristen. Ze gaan op het ruimtestation allerlei experimenten uitvoeren.