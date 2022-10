Zon lacht ons toe

Nasa heeft dit beeld vrijgegeven van hun Solar Dynamics Observatory. Ondanks alle ellende op aarde lijkt onze ster te lachen. De grote smiley in de ruimte duidt misschien op betere tijden, nu de herfstgolf van Corona lijkt mee te vallen.

Dat we een gezichtje zien in dit plaatje is een typisch voorbeeld van wat pareidolie heet. De menselijke hersenen zijn zo ingericht dat we makkelijk patronen herkennen. Dat helpt ons bijvoorbeeld om een roofdier te herkennen tussen dichte bladeren. Het bijeffect is dat we soms dingen zien die er niet zijn, zoals dit gezicht.

Dat er zulke grote vlekken op de zon zitten, is een teken dat de zon erg actief aan het worden is. Dat uit zich altijd in grote vlammen die uit de zon schieten en donkere vlakken op het oppervlak. Die laatste worden veroorzaakt door sterke magnetische velden in de zon en zijn nog een aanwijzing voor sterkere processen in het binnenste van onze ster.

Die vlekken vertonen vaker vreemde patronen, waardoor de zon ons iets lijkt te willen vertellen.