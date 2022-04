Zon is zeer actief aan het worden

Wetenschappers die de zon bestuderen, zijn verbaasd. Het aantal vlekken op de zon neemt snel toe, een teken dat onze ster erg actief aan het worden is. Dergelijke activiteit gaat in cycli en we zouden nu juist in een rustige periode moeten zitten. De volgende actieve fase – het maximum in vaktermen – zou pas in 2025 moeten zijn.

Veel activiteit betekent dat de zon meer geladen deeltjes het heelal in slingert. Komen die in het aardmagnetisch veld terecht, dan is het noorder- en zuiderlicht te zien. De afgelopen weken was dat inderdaad spectaculair vaak zichtbaar. Zelfs in Schotland, dat normaal te zuidelijk ligt om dit fenomeen waar te nemen.

De zon kent cycli van 11 jaar, van weinig actief naar meer. Het vorige maximum, in 2014 viel heel erg tegen, met weinig zonnevlekken. Dit maximum lijkt nu al heftiger dan acht jaar geleden. Maar het is nog niets vergeleken bij eind jaren vijftig, toen de zon zeer actief was.

Een actieve zon is niet alleen mooi. Het kan ook zonnevlammen opleveren, die het vermogen hebben om elektronica te roosteren. In dat geval hebben we een enorm probleem.