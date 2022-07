Zomer maakt mannen dik

Verhoogde UV-straling in de zomer zorgt voor eetlust bij mannen. Maar niet bij vrouwen, zo blijkt uit een studie. UV-licht zorgt ervoor dat bepaalde vetcellen in de huid meer van het hongerhormoon ghreline vrijgeven en de eetlust aanwakkeren. Bij vrouwen remt het geslachtshormoon oestrogeen dit proces.

Dat melden onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Metabolism.

Of we honger voelen, hangt af van allerlei factoren. Bier maakt hongerig. Een daling van de bloedsuikerspiegel veroorzaakt bijvoorbeeld het vrijkomen van het hongerhormoon ghreline. Het resultaat: we krijgen honger. Maar ook onze darmflora of invloeden van buitenaf, zoals de geur of het zien van voedsel, kunnen eetlust opwekken.

Nu Blijkt nu dat zonlicht ook onze eetlust kan opwekken. Dat zagen onderzoekers van de universiteit van Tel Aviv, toen zij de gegevens van 3.000 deelnemers aan een Israƫlisch voedingsonderzoek analyseerden. Zij ontdekten dat mannen tijdens de zonnige zomermaanden aanzienlijk meer calorieƫn per dag verbruikten dan in de winter. Voor vrouwen veranderde de energie-inhoud van het dieet niet.

Dit lichtafhankelijke effect werd bevestigd in tests waarbij een groep mannen en vrouwen elke dag 25 minuten met een UVB-lamp werd bestraald. De mannen meldden een sterker hongergevoel na deze behandeling. In bloedmonsters maten de wetenschappers ook een intensivering van het vetmetabolisme, maar alleen bij de mannen.

Uit een test met muizen bleek dat de huid de hongerhormonen aanmaakt als reactie op het licht. Het is waarschijnlijk een bijwerking van een proces om de huid te repareren na UV-schade.