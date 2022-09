Zomer 2022 warmste ooit gemeten

De zomermaanden juni tot en met augustus waren in Europa warmer dan ooit sinds het begin van de metingen. Dit is bekendgemaakt door de klimaatveranderingsdienst van de EU, Copernicus. De gemiddelde temperatuur lag de hele zomer (juni tot augustus) aanzienlijk hoger dan de vorige pieken van 2018 en 2021, aldus Copernicus.

Vooral in het zuidwesten van het continent, waar het in juni ook al erg warm was, waren de temperaturen in augustus dan ook aanzienlijk hoger dan in de referentieperiode van 1991 tot 2020. Maar ook in het oosten lagen ze geregeld ver boven het gemiddelde. Experts waarschuwen al een tijd dat de temperaturen in Europa gevaarlijk beginnen te worden.

Bovendien was augustus in het algemeen veel droger dan gemiddeld in West-Europa en delen van het oosten. Het zuidoosten van het continent, Griekenland en Turkije, alsmede grote delen van Scandinaviƫ kregen daarentegen te maken met meer neerslag dan normaal. Uit gegevens van de klimaatveranderingsdienst bleek niet alleen dat augustus de warmste ooit was, maar dat de hele zomer uitzonderlijk was.