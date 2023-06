‘Zoetje beschadigt DNA’

De kunstmatige zoetstof sucralose kan volgens een nieuw onderzoek het DNA-materiaal in onze cellen beschadigen. Sucralose is de enige kunstmatige zoetstof die van suiker wordt gemaakt. Het wordt in tegenstelling tot suiker niet verteerd door het lichaam en is daarom uiterst calorie-arm (maar toch dikmakend).

DNA bevat de genetische code die bepaalt hoe ons lichaam groeit en in stand wordt gehouden. Als dit zoetje beschadigingen veroorzaakt, is dat een ernstig probleem dat tot meerdere gezondheidsproblemen kan leiden.

Het verontrustende resultaat is ontdekt door wetenschappers van de North Carolina State University in de VS. Ze zijn zo bezorgd, dat ze voedselautoriteiten wereldwijd hebben opgeroepen om opnieuw te bepalen of sucralose tot de markt moet worden toegelaten. De stof is te koop onder de naam Splenda, maar zit ook in veel frisdranken.

De onderzoekers voerden een reeks laboratoriumtests uit op menselijke bloedcellen en darmwandweefsel om de reactie op zowel sucralose als sucralose-bijproducten te bekijken. De tests bevestigden het afbreken van DNA-strengen door de zoetstof en toonden ook een verhoogde activiteit van genen die verband houden met ontsteking, oxidatieve stress en kanker. Bovendien was het darmslijmvlies beschadigd.

Dat komt vooral door de chemische reactie die sucralose aangaat in het lichaam. In de maag ontstaan na het eten of drinken van de stof bijproducten die de veilige normen van voedselautoriteiten in Europa ver te boven gaat.