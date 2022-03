Zo ziet een haaienmummie eruit

Zo ziet een nachtmerrie er ongeveer uit. Spaanse urban explorers hebben een gemummificeerde haai gevonden die eruit ziet als een zombie. Ze hebben de griezelige nieuwe beelden vastgelegd in een verlaten aquarium. Het gaat om een Franse vrouw met de naam Juj’ Urbex, die de beelden publiceerde op TikTok.

De video toont de rottende resten van een kleine rifhaai in een gebroken vitrine. De grootte van de glazen kist doet vermoeden dat de haai al dood was toen hij voor het eerst werd tentoongesteld. Het lichaam was dus waarschijnlijk behandeld met chemicaliën en in een luchtdichte kist gestopt om te bewaren.

Maar nadat de kist brak en de haai bloot kwam te liggen, begon hij langzaam te rotten, waardoor hij er nu zombieachtig uitziet. Toen het aquarium sloot, werden alle levende dieren overgebracht naar nieuwe aquaria, maar het lijk van de haai was misschien minder belangrijk en werd daarom achtergelaten, speculeerde Juj’ Urbex in de video.

Behalve de dode haai, troffen de urban explorers ook nog een octopus aan die op sterk water was gezet. Alleen was de pot kapot gegaan en de octopus helemaal uitgedroogd. Nog een beeld dat in een nachtmerrie niet zou misstaan. Waar het aquarium staat, hebben de explorers niet bekendgemaakt.