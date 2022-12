Zo weten vrouwen of een man beschikbaar is

Een vrouw komt een leuke man tegen. Ze kijkt hem diep in de ogen. Maar tegelijkertijd ademt ze in door haar neus. En dat vertelt haar veel meer over hem dat wat hij ook vertelt. Want vrouwen kunnen ruiken of een man vrijgezel is of thuis een echtgenote en drie kinderen heeft, blijkt uit nieuw onderzoek. Onze neus is beter dan we denken.

Dat mannen kunnen ruiken wanneer een vrouw vruchtbaar is, was al bekend. Maar het werkt dus ook andersom, ontdekte Macquarie University in AustraliĆ« tijdens experimenten. Ze lieten vrouwen ruiken aan kleding die was gedragen door mannen en toonde de vrouwen ook de gezichten van de mannen op foto’s. De vrouwen waren zelf vrijgezel of ze hadden een relatie.

De vrouwen pikten de T-shirts van de vrijgezelle mannen er zo uit. Ze vonden ze sterker en lekkerder ruiken. De bijbehorende foto’s beoordeelden ze als aantrekkelijker dan vrouwen uit een controlegroep die de shirts niet hadden geroken. Alsof ze een neus hadden voor beschikbare kerels.

Hoe kan dat? Uit eerdere studies blijkt dat mannen die vrijgezel zijn meer testosteron aanmaken dan kerels die onder de pannen zijn. Het is die overvloed aan mannelijke hormonen die vrouwen kunnen ruiken, denken de onderzoekers. Het is zelfs zo aantrekkelijk dat de man er zelf aantrekkelijker door wordt.