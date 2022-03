Zó kunnen we van Russisch gas af

Een van de spannendste projecten om schone energie op te wekken heeft net groen licht gehad. Het Amerikaanse bedrijf Quaise heeft 63 miljoen dollar opgehaald bij investeerders en mag van de overheid daar beginnen met het boren van het diepste gat ooit. Op liefst 20 kilometer onder de aarde willen ze een bijna onuitputtelijke bron van energie aanboren.

Dat is erg diep. Het diepste gat dat mensen tot nu toe hebben weten te boren, is 12 kilometer. Op een paar kilometer onder de aarde wordt het een paar honderd graden heet en neemt de druk door al het gesteente boven de boorkop enorm toe. Metalen boorkoppen kunnen daar heel slecht tegen.

Maar Quaise, opgericht door mensen van de gerenommeerde technische universiteit MIT, heeft een nieuwe techniek ontwikkeld. Ze noemen het de Gyrotron en het is een apparaat dat een zeer sterk magnetisch veld opwekt. Dat schudt de atomen in het gesteente zo hard door elkaar dat ze naast de boorkop aan elkaar blijven kleven. Zo ontstaat een opening.

Op 20 kilometer diepte is het rond de 500 graden Celsius. pomp je water in die opening, dan komt het als super hete stoom weer naar boven. Perfect om een generator aan te drijven. Op sommige plekken op aarde, zoals IJsland, gebruiken mensen deze energie al. Maar dat land is vulkanisch, waardoor de hitte al op heel geringe diepte zit.

Werkt de Gyrotron, dan komt vulkanische energie voor alle landen ter wereld beschikbaar. Ook voor Nederland.