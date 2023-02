Zo krijg je een hele rij voor jezelf in het vliegtuig

Zeker als je in de economy class zit, dan is je ruimte beperkt. Er zitten mensen naast je en die willen ook de leuning hebben. In de middelste stoel zitten van een vliegtuig is helemaal geen pretje. Maar er is een truc om de hele rij te claimen.

Zo werkt het: je wacht totdat het nog tien minuten duurt om te boarden. Je kijkt op de app van de luchtvaartmaatschappij. Je zoekt een lege rij in het vliegtuig. Je kunt je eigen stoel niet meer online aanpassen, omdat de vlucht al snel vertrekt. Maar je kunt wel naar de balie lopen. En daar vriendelijk vragen om je zitplaats aan te passen. Dat je wilt verhuizen naar de rij die nog helemaal vrij is.

Een influencer uit Australië zette deze hack op TikTok. Zij liet zien hoe ze een hele rij voor zichzelf kreeg, op een vlucht van Qantas. De video is al meer dan 220.000 keer bekeken.

Let op: de truc werkt natuurlijk alleen als het vliegtuig niet helemaal vol zit.