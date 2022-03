Het lijkt een gekke vraag, maar zijn homo’s slimmer dan hetero’s? Een nieuwe studie wijst duidelijk in die richting. En het is niet voor de eerste keer. Sociologen van de University of Notre Dame in de VS tonen aan dat gays het op de middelbare school in elk opzicht beter doen dan hun hetero medeleerlingen.

Maar, vreemd genoeg, lesbische meisjes hebben het juist moeilijker dan hun hetero medescholieren. Bovendien zit er ook nog een raciale component in, zwarte lesbiennes doen het bijzonder slecht op opleidingen.

De studie is uitgevoerd onder meer dan 15.000 jongeren. Sinds een paar jaar houden allerlei Amerikaanse lange termijn-studies ook de seksuele voorkeuren van jongeren bij. Daaruit blijkt dat homo jongens hogere cijfers halen en veel vaker na school op een universiteit terechtkomen.

Hoe komt dat? De onderzoekers denken dat de oorzaken liggen bij sociologische factoren, niet IQ. Hetero jongens vinden het vaak niet cool om hun best te doen op school. Ze hebben ook veel afleiding, vooral meisjes en sport. Homo’s voelen die neiging om school stom te vinden veel minder. Ze hebben meer tijd om zich te concentreren op huiswerk.

Jonge lesbiennes zetten zich ook af tegen het clich├ębeeld van het brave meisje dat altijd boven de boeken zit. Ze gedragen zich vaak opstandig. Mix dat met bestaande vooroordelen over zwarten, en donkere lesbiennes krijgen helemaal lage cijfers, schrijven de onderzoekers in het blad American Sociological Review.