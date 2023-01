Zijn elektrische auto’s dodelijker?

In de Verenigde Staten is het toch al hoge aantal verkeersdoden vorig jaar verder gestegen. De National Highway Traffic Safety Administration denkt dat het kan komen door de toename van het aantal elektrische auto’s. Niet alleen accelereren die sneller, ze zijn vooral ook flink zwaarder dan conventionele auto’s. Dat zorgt dat de klap van een ongeluk harder aankomt voor de passagiers.

Afgelopen augustus kwam de grote Duitse verzekeraar AXA al tot de conclusie dat bestuurders van elektrische auto’s vaker brokken maken. Ze veroorzaken 50 procent meer aanrijdingen met schade aan hun eigen auto ten opzichte van benzine en diesel.

Het grote gewicht van elektrische auto’s komt door de batterijen. Een accupakket van een Tesla model 3 is 750 kilo. Dat is bijna hetzelfde gewicht als een Fiat 500. In de VS zijn batterijen soms nog groter, de E-Hummer weegt meer dan 4000 kilo, waarvan 1315 kilo te danken is aan het accupakket. Iedere halve kilo meer is volgens Amerikaans onderzoek goed voor 1 procent meer verkeersdoden. Wat dat betreft is de elektrische auto een slechte uitvinding.

De National Highway Traffic Safety Administration maakt zich ook zorgen over de Amerikaanse wegen. Die zijn al in slechte staat, maar het extra gewicht van al die rondrijdende batterijen zorgt dat ze extra snel slijten.