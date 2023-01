Zijn dit de allereerste letters op aarde?

Archeologen denken dat ze letters hebben gevonden die 20.000 jaar geleden zijn geschreven. Dat is een nieuw record, het oudste bekende schrift tot nu toe is zesduizend jaar oud. De letters komen voor in meerdere grotten in Europa, waar tijdens de laatste ijstijd homo sapiens tekeningen maakten op de wanden. De onderzoekers, onder andere van University College London, denken daarin achthonderd van die letters te hebben ontdekt.

Het gaat bijvoorbeeld om drie of vier stipjes of streepjes achter elkaar. Maar ook een Y-symbool komt veel voor op grottekeningen. Het heeft volgens de onderzoekers betekenis. De symbolen komen altijd voor in of bij tekeningen van dieren. Ze geven belangrijke informatie over dat dier, denken de onderzoekers.

Zo zouden de stipjes staan voor wanneer het dier vruchtbaar was. Ze zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de maancyclus en geven het beste tijdstip aan om de dieren te laten paren. Het Y-symbool zou staan voor het geboren worden van jonge dieren. Het betekent dat onze vroege voorvaders en -moeders zich slim bezighielden met het fokken van dieren en dus informatie hadden over wanneer dat mogelijk was.

Niet alle collega’s van deze archeologen zijn overtuigd. Het probleem is dat we geen manier hebben om de betekenis te achterhalen, behalve speculeren.